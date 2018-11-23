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Сущенко чекає на вирішення питання про його обмін, - Фейгін

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 15:44
Сущенко чекає на вирішення питання про його обмін, - Фейгін
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot, youtube.com/ТСН)

За словами адвоката, здоров'я українця в порядку

Український політвязень, журналіст Роман Сущенко чекає на вирішення питання про його обмін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення правозахисника Марка Фейгіна у Twitter

Як зазначається, українець розповів про це своєму адвокатові під час зустрічі, яка відбулася сьогодні у колонії у місті Кірово-Чепецьк в Кіровській області (Російська Федерація), де він відбуває покарання. 

"Адвокат передає від Сущенко всім привіт, дякує українцям за орден, яким його нагородили. Зі здоров'ям у Романа більш-менш в порядку. Чекає вирішення питання про обмін", - написав Фейгін. 

Також він повідоми, що Сущенко після етапування в колонію "знаходиться в безпечному місці". 

"Сидить в сусідній камері з українцем Виговським (Валентин Виговський, - український політвязень, затриманий в Криму, - ред.)", - додав Фейгін. 

Сущенко чекає на вирішення питання про його обмін, - Фейгін

Відзначимо, Виговський у 2015 році був затриманий на залізничному вокзалі в окупованому Сімферополі. З Криму доставлений в СІЗО в Лефортово. У грудні 2015 року російський суд засудив його до 11 років колонії за "шпигунство".

Нагадаємо, сьогодні Романа Сущенка у колонії відвідав адвокат.

Раніше Сущенко заявляв, що  в питанні свого звільнення сподівається на українську владу. Крім того, українець готовий просити президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування.

Кореспондента "Укрінформ" Романа Сущенка затримали у РФ 30 вересня 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ журналіста вважають кадровим співробітником української розвідки. 4 червня 2018 року Сущенка засудили у РФ до 12 років тюрми. 

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