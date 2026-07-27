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Журналіста hromadske затримали та доставили до ТЦК у Києві: що кажуть у поліції

20:59 27.07.2026 Пн
2 хв
У виданні заявили про сплановане затримання
aimg Валерій Ульяненко
Журналіста hromadske затримали та доставили до ТЦК у Києві: що кажуть у поліції Фото: поліцейські у Києві (facebook.com kyivpatrol)
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У Києві поліцейські затримали журналіста видання hromadske Євгенія Шульгата та доставили його до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву hromadske та допис поліції Києва.

Інцидент стався 27 липня. За даними видання, поліцейські зупинили таксі, в якому їхав Євгеній Шульгат, застосували до нього фізичну силу та надягнули кайданки.

Формальним приводом для дій правоохоронців стало нібито порушення правил військового обліку. Проте в редакції наголошують, що журналіст має всі належні документи і жодних порушень не допускав.

У медіа припускають, що затримання було спланованим, оскільки поліцейських взагалі не цікавили документи водія.

"Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі - незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", - заявила керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

Зазначається, що у hromadske Шульгат працював над розслідуваннями про корупцію у правоохоронних органах.

Версія поліції Києва

У поліції Києва запевняють, що під час несення служби здійснювали планову перевірку документів у водія та пасажира. За їхньою версією, журналіст відмовився надати посвідчення особи та військово-облікові документи.

Правоохоронці стверджують, що запропонували чоловікові проїхати до ТЦК, але він категорично відмовився виконувати законні вимоги. З огляду на це його затримали та доправили до районного ТЦК.

За інформацією поліції, затриманий не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) у встановленому порядку.

Що кажуть у ТЦК

У Київському міському ТЦК заявили, що Євген Шульгат є порушником військового обліку, оскільки він не пройшов ВЛК.

Тому після затримання його направили на проходження ВЛК.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка з інвалідністю, який мав законне право на відстрочку від мобілізації, утримували в ТЦК. Перевірки розпочали лише після втручання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Раніше омбудсмен повідомляв про інший випадок у Дніпропетровській області, де мобілізували чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку.

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