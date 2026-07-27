Журналиста hromadske задержали и доставили в ТЦК в Киеве: что говорят в полиции

В Киеве полицейские задержали журналиста издания hromadske Евгения Шульгата и доставили его в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление hromadske и сообщение полиции Киева.

Инцидент произошел 27 июля. По данным издания, полицейские остановили такси, в котором ехал Евгений Шульгат, применили к нему физическую силу и надели наручники.

Формальным поводом для действий правоохранителей стало якобы нарушение правил военного учета. Однако в редакции подчеркивают, что у журналиста есть все надлежащие документы и никаких нарушений он не допускал.

В медиа предполагают, что задержание было спланировано, поскольку полицейских вообще не интересовали водительские документы.

"Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении военного учета пассажиром такси - непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", - заявила руководитель редакции расследований Ярослава Вольвач.

Отмечается, что в hromadске Шульгат работал над расследованиями о коррупции в правоохранительных органах.

Версия полиции Киева

В полиции Киева уверяют, что во время несения службы проводилась плановая проверка документов у водителя и пассажира. По их версии, журналист отказался предоставить удостоверение личности и военно-учетные документы.

Правоохранители утверждают, что предложили мужчине проехать в ТЦК, но он отказался выполнять законные требования. В связи с этим его задержали и доставили в районный ТЦК.

По информации полиции, задержанный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) в установленном порядке.

Что говорят в ТЦК

В Киевском городском ТЦК заявили, что Евгений Шульгат является нарушителем воинского учета, поскольку он вовремя не прошел ВЛК.

Поэтому после задержания его направили на прохождение ВЛК.