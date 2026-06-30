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Після мобілізації батька 5-річна донька залишилася сама: омбудсмен негайно втрутився

19:45 30.06.2026 Вт
3 хв
З ким залишилася дитина після того, як її батька мобілізували?
aimg Марія Науменко
Після мобілізації батька 5-річна донька залишилася сама: омбудсмен негайно втрутився Фото: представники ТЦК під час мобілізаційних заходів (facebook.com/CherkasyTCK)
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Історія з мобілізацією батька, який сам виховував 5-річну доньку, викликала резонанс. Омбудсмен розпочав перевірку, а ТЦК оприлюднив свою версію подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, чоловіка мобілізували, коли його донька перебувала в дитячому садку.

Після цього, як повідомила директорка закладу, дитина фактично залишилася під її наглядом, адже саме батько після розлучення займався її вихованням і вирішував усі питання, пов'язані з дитиною.

Лубінець також повідомив, що чоловік двічі звертався по відстрочку, однак отримав відмову. У зв'язку з цим представник омбудсмена в Дніпропетровській області вже направив офіційні запити до районного ТЦК та СП, служби у справах дітей і місцевих органів влади.

Під час перевірки мають з'ясувати законність мобілізації, а також встановити, які дії були вжиті для захисту прав і безпеки 5-річної дитини.

"Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко, а й здатністю бачити людину в кожному рішенні", - наголосив Лубінець.

Що відповіли в ТЦК

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що ще 8 червня чоловікові надіслали повістку із викликом до Покровсько-Тернівського районного ТЦК у місті Кривий Ріг на 18 червня, однак він не прибув.

За даними центру комплектування, лише наступного дня після визначеної дати явки він подав через ЦНАП заяву на відстрочку. До неї було долучено рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання доньки разом із батьком.

Водночас у ТЦК стверджують, що після перевірки документа в отриманому рішенні суду не було абзацу про перебування дитини на утриманні батька. Саме через цю розбіжність комісія відмовила у відстрочці.

Також у центрі комплектування наголосили, що рішення про розірвання шлюбу саме по собі не підтверджує факт самостійного виховання дитини одним із батьків, адже обоє мають однакові обов'язки щодо її виховання.

Там додали, що 29 червня чоловіка доставили до територіального центру комплектування як порушника правил військового обліку. Після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до військової служби, мобілізували та направили до військової частини.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині сталася ще одна резонансна справа. За даними ДБР, багатодітного батька після мобілізаційних заходів дев'ять днів незаконно утримували в підвалі одного з ТЦК, били та змушували погодитися на мобілізацію.

Обвинувальний акт щодо трьох працівників центру комплектування вже передали до суду.

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Україна Мобілізація в Україні ТЦК Кривий Ріг Дніпропетровська область Дмитро Лубінець
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