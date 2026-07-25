На Закарпатті чоловіка з інвалідністю незаконно утримували в ТЦК

Чоловіка з інвалідністю, який мав право на відстрочку від мобілізації, не відпускали з ТЦК на Закарпатті. Після втручання омбудсмена розпочали перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис в Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, до нього звернулися через можливе порушення прав жителя Закарпатської області 1970 року народження під час мобілізаційних заходів.

Як йдеться у зверненні, працівники поліції доставили чоловіка до одного з підрозділів Закарпатського ОТЦК та СП. Попри документи, які підтверджували його право на відстрочку, його не відпускали.

Крім того, чоловік хворіє на туберкульоз і потребує постійного лікування та регулярного приймання ліків. У зверненні зазначається, що під час перебування в ТЦК йому не надали необхідної медичної допомоги та не дали змоги вчасно приймати ліки.

Після цього Лубінець доручив своєму представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову перевірити обставини.

За словами омбудсмена, після перевірки чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили.

Водночас історію перевірять правоохоронці. До Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили повідомлення про можливе перевищення влади військовою службовою особою. До Державного бюро розслідувань звернулися через можливе перевищення влади працівником поліції.

Також провести службове розслідування попросили Військову службу правопорядку у ЗСУ та оперативне командування "Захід".

Лубінець наголосив, що мобілізація в умовах війни є необхідною, однак проводити її потрібно лише в межах закону.

"Людина, яка має інвалідність та законне право на відстрочку, не повинна незаконно утримуватися або позбавлятися своїх прав. Закривати очі на очевидні факти, зокрема коли законне право людини підтверджене належними документами, - неприпустимо", - заявив він.

За словами омбудсмена, такі випадки не посилюють обороноздатність держави, а навпаки дискредитують мобілізацію та підривають довіру громадян до державних інституцій.