Журналиста Асеева освободили из плена ОРДЛО

Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

Асеева российско-оккупационные силы осудили Асеева к 15 годам тюремного заключения

Журналиста "Радио Свободы" Станислава Асеева освободили в рамках обмена пленными между Украиной и так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Автобус с гражданскими заложниками и военнопленными группировки "ДНР" прибыл на подконтрольную Украины территорию. Среди тех, кого привезли, есть журналист Станислав Асеев.

Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Напомним, 22 октября российско-оккупационные силы осудили Асеева к 15 годам тюремного заключения. Боевики обвинили журналиста в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Кроме того, оккупанты утверждают, что Асеев передавал данные украинским спецслужбам и вербовал людей для сбора и передачи военных сведений.

Украина в ООН осудила заключение оккупационными властями в Донецке журналиста Станислава Асеева и потребовала освободить его немедленно и без всяких условий.

Ранее немедленно освободить украинского журналиста Асеева, незаконно арестованного в так называемой "ДНР", призвали в Европейском союзе. В заявлении представительства ЕС в Украине отмечается, что Асеев, а также все незаконно задержанные украинские граждане должны быть немедленно освобождены.