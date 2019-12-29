Журналіста Асєєва звільнили з полону ОРДЛО

Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Асєєва російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув'язнення

Журналіста "Радіо Свободи" Станіслава Асєєва звільнили в рамках обміну полоненими між Україною і так званими Донецької і Луганської "народними республіками". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Автобус з цивільними заручниками і військовополоненими угруповання "ДНР" прибув на підконтрольну України територію. Серед тих, кого привезли, є журналіст Станіслав Асєєв.

Станіслав Асєєв (Васін) на волі!!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

Нагадаємо, 22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув'язнення. Бойовики звинуватили журналіста в "шпигунстві" і "закликах до екстремістської діяльності". Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам і вербував людей для збору і передачі військових відомостей.

Україна в ООН засудила ув'язнення окупаційними властями в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва і зажадала звільнити його негайно і без всяких умов.

Раніше негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно заарештованого в так званій "ДНР", закликали в Європейському союзі. У заяві представництва ЄС в Україні відзначається, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.