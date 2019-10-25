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Украина в ООН призвала боевиков "ДНР" немедленно освободить Асеева

Новости » Общество    25.10.2019 - 05:44
Украина в ООН призвала боевиков "ДНР" немедленно освободить Асеева
Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

Украина осуждает приговор журналисту Асееву и требует его немедленного и безусловного освобождения

Украина в ООН осудила заключение оккупационными властями в Донецке журналиста Станислава Асеева и потребовала освободить его немедленно и без всяких условий. Заявление обнародовал на заседании Третьего комитета ГА ООН посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Несмотря на освобождение Россией 35 украинцев, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха, Кремль продолжает упорно игнорировать призывы международных организаций, политических лидеров и гражданского общества освободить остальных украинцев, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что российская оккупационная власть на украинской территории продолжает осуждать к заключению граждан Украины за их убеждения.

"Свобода убеждений и их свободного выражения находится там (на оккупированных территориях, - ред.) под особой угрозой, ее фактически не существует. Всего несколько дней назад украинский журналист Станислав Асеев был осужден русской оккупационной администрацией в Донецке до 15 лет лишения свободы", - констатировал представитель Украины.

Герасименко подчеркнул, что украинская сторона "осуждает это решение и требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Асеева".

Напомним, 22 октября российско-оккупационные силы осудили Асеева до 15 лет тюремного заключения. Боевики обвинили журналиста в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Кроме того, оккупанты утверждают, что Асеев передавал данные украинским спецслужбам и вербовал людей для сбора и передачи военных сведений.

Немедленно освободить украинского журналиста Асеева, незаконно арестованного в так называемой "ДНР", призвали в Европейском союзе. В заявлении представительства ЕС в Украине отмечается, что Асеев, а также все незаконно задержанные украинские граждане должны быть немедленно освобождены.

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