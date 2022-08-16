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Журналист назвал возможное количество техники на авиабазе под Симферополем во время взрывов

Новина українською →
Крым, Вторник 16 августа 2022 17:10
Журналист назвал возможное количество техники на авиабазе под Симферополем во время взрывов Фото: российский Су-25 (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В момент взрывов на военной авиабазе в Гвардейском, возле оккупированного Симферополя, находились около 30 российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева в Twitter.

"Российские СМИ сообщают о новом пожаре на авиабазе в Крыму сегодня, на этот раз на военном аэродроме в Гвардейском. На нем размещались 12 самолетов Су-24М и 12 самолетов Су-25СМ", - рассказал он.

Напомним, 9 августа в Крыму раздались взрывы на авиабазе "Саки". Тут, в Новофедоровке дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, которые совершают налеты на материковую Украину.

16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

Позже в этот же день взрывы прогремели и на авиабазе в Гвардейском в Симферопольском районе.

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