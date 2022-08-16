В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым

Фото: в Крыму снова прозвучало несколько взрывов (Getty Images)

На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.