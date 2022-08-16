ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым

Новина українською →
Крым, Вторник 16 августа 2022 13:17
В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым Фото: в Крыму снова прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает издание "Коммерсант", взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское. Проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Отметим, что пгт Гвардейское находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.

В Крыму снова прозвучало несколько взрывов: над Симферополем поднимается дым

Фото: населенный пункт Гвардейское в оккупированном Крыму (Google Maps)

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Симферополь Крым Взрыв
NEWS
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной
DAILY
"Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Пушилина здесь ненавидят": жизнь под Донецком глазами местного