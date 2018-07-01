Из "Жулян" пассажиры отправились в другой аэропорт

Около 100 пассажиров будут ожидать рейс в Тирану

Из аэропорта "Жуляны" около 100 пассажиров отправились в аэропорт "Борисполь", где будут ожидать рейс в Тирану. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, пассажиров забрали из аэропорта два трансфера в аэропорт "Борисполь".

По информации пассажиров рейса Киев-Тирана, авиакомпании или туроператоры им не предоставили никаких документов о вылете из аэропорта "Борисполь".

"У нас есть только номер рейса по которому мы будем идти на регистрацию. Информация на табло "Борисполя" уже появилась", - сообщили пассажиры.

По их словам, информация авиакомпаний, аэропортов и туроператоров не совпадает.

Отметим, что пассажиры рейсов в Албанию и Испанию отправятся из аэропорта "Жуляны" в "Борисполь" в 19:00.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Bravo по состоянию на 1 июля задержала 4 авиарейса из аэропорта "Жуляны".