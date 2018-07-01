З "Жулян" пасажири вирушили в інший аеропорт

Близько 100 пасажирів чекатимуть рейс до Тірани

З аеропорту "Жуляни" близько 100 пасажирів вирушили в аеропорт "Бориспіль", де чекатимуть рейс до Тірани. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, пасажирів забрали з аеропорту два трансфери в аеропорт "Бориспіль".

За інформацією пасажирів рейсу Київ-Тірана, авіакомпанії або туроператори їм не надали жодних документів про виліт з аеропорту "Бориспіль".

"У нас є тільки номер рейсу за яким ми будемо йти на реєстрацію. Інформація на табло "Борисполя" вже з'явилася", - повідомили пасажири.

За їх словами, інформація авіакомпаній, аеропортів і туроператорів не збігається.

Відзначимо, що пасажири рейсів в Албанію і Іспанію відправляться з аеропорту "Жуляни" в "Бориспіль" о 19:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Bravo станом на 1 липня затримала 4 авіарейси з аеропорту "Жуляни".