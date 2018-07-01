Ситуация в аэропорту "Киев": одна из авиакомпаний задержала 4 рейса

Задержаны рейсы в Аликанте, Тирану, Батуми и Анталию

Авиакомпания Bravo по состоянию на 1 июля задержала 4 авиарейса из аэропорта "Жуляны". Об этом РБК-Украина сообщили представители авиакомпании Bravo.

"Задержаны четыре рейса авиакомпании Bravo. Это рейсы в Аликанте, Тирану, Батуми и Анталию. Три рейса сегодняшние, а один с 30 июня. Это рейс в Батуми", - сообщили в офисе компании.

Так, пассажирам письменно сообщили о задержке рейсов по техническим причинам. Пассажиров двух рейсов в Анталию и Батуми расселили в отеле Ramada Еncorе.

"Мы попали в задержку рейсов начиная со среды, и она продлится до этого понедельника. Пассажирам с билетами и задержками рейсов надо обращаться в центральный офис компании. Если причина задержки рейса по вине авиакомпании, то потерянный день компенсирует авиакомпания", - сообщили в Bravo.

Также в компании сообщили, что со среды, 27 июня, из-за туроператора отменены все рейсы в Тунис.

Фото: РБК-Украина

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирам рейсов Киев-Тирана и Киев-Аликанте пообещали осуществить рейсы из аэропорта "Борисполь".