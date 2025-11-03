У жовтні ДТЕК повернув світло майже 3 млн родин після обстрілів

Протягом жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 3 мільйонам родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Так, минулого місяця ворог продовжував атакувати мирні міста та села ледь не щоденно.

"Попри усі безпекові виклики та складнощі військового часу енергетикам "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково повернути світло жителям понад 2 тисяч населених пунктів та відновити електропостачання для майже 3 млн домівок українців», - йдеться в ньому.

Зазначається, що на Донеччині в жовтні вдалося відновити електрику для 832,6 тисяч осель місцевих жителів. Через важкі бої на території області та постійні і масштабні ворожі обстріли в більшість населених пунктів енергетики повертали світло повторно багато разів.

Не полишає ворог атакувати і столицю. Постійні ворожі обстріли спричиняють відключення електропостачання. Зокрема у жовтні енергетики повернули світло у 803,5 тисяч домівок жителів Києва.

Не менше страждали від ворожих атак й інші регіони. Зокрема, на Дніпропетровщині, де через близькість лінії фронту обстріли посилилися, минулого місяця вдалося відновити електропостачання майже 800 тисяч осель місцевих мешканців.

У той же час на Одещині протягом місяця енергетики повернули електрику 456,9 тисячам родин. А на Київщині - майже 70 тисячам.

