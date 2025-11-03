ua en ru
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 млн семей после обстрелов

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 20:05
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 млн семей после обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет почти 3 млн семей в октябре после обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение октября энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Так, в прошлом месяце враг продолжал атаковать мирные города и села чуть ли не ежедневно.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам "ДТЭК Сети" удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для почти 3 млн домов украинцев", - говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области в октябре удалось восстановить электричество для 832,6 тысяч домов местных жителей. Из-за тяжелых боев на территории области и постоянных и масштабных вражеских обстрелов в большинство населенных пунктов энергетики возвращали свет повторно много раз.

Не оставляет враг атаковать и столицу. Постоянные вражеские обстрелы вызывают отключения электроснабжения. В частности, в октябре энергетики вернули свет в 803,5 тысяч домов жителей Киева.

Не меньше страдали от вражеских атак и другие регионы. В частности, на Днепропетровщине, где из-за близости линии фронта обстрелы усилились, в прошлом месяце удалось восстановить электроснабжение почти 800 тысяч домов местных жителей.

В то же время в Одесской области в течение месяца энергетики вернули электричество 456,9 тысячам семей. А в Киевской области - почти 70 тысячам.

Напомним, в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.

А в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Также в течение июля энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

