За липень ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин після обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин за липень після обстрілів (Getty Images)

Протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині за липень енергетики повернули світло у 345,7 тисяч домівок, постраждалих через обстріли. Водночас Донеччина залишається осередком найважчих боїв. Минулого місяця тут вдалося повернути електрику у 306,2 тисячі осель. Енергетики приступають до робіт одразу після того, як отримають дозвіл від військових та ДСНС.

