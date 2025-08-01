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За липень ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин після обстрілів

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 15:26
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За липень ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло в оселі понад 650 тисяч родин за липень після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Протягом липня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині за липень енергетики повернули світло у 345,7 тисяч домівок, постраждалих через обстріли.

Водночас Донеччина залишається осередком найважчих боїв. Минулого місяця тут вдалося повернути електрику у 306,2 тисячі осель.

Енергетики приступають до робіт одразу після того, як отримають дозвіл від військових та ДСНС.

Нагадаємо, у червні енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Зокрема, за останіми даними, компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

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ДТЕК Війна в Україні Енергетики
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