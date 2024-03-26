Жовтий та помаранчовий рівні небезпеки: у Чернігівській області можливе затоплення доріг
На річках Чернігівської області утримуються високі рівні води. Через дані складні умови можливе затоплення доріг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС,
"26 - 28 березня на Десні та її притоці річки Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах", - зазначають в надзвичайники.
У зв'язку із цим в ДСНС оголосили І рівень небезпеки – жовтий.
Як інформують у відомстві, на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави
Можливе порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі. Оголошено ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.
Підняття рівня води у Дніпрі
Нагадаємо, також рівень води у Дніпрі знову піднявся в межах Києва. Але аварійних підтоплень у столиці поки не фіксується.
Напередодні киян повідомили про це.
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