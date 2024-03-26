Жовтий та помаранчовий рівні небезпеки: у Чернігівській області можливе затоплення доріг

На річках Чернігівської області утримуються високі рівні води. Через дані складні умови можливе затоплення доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС,

"26 - 28 березня на Десні та її притоці річки Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах", - зазначають в надзвичайники.

У зв'язку із цим в ДСНС оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

Як інформують у відомстві, на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави

Можливе порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі. Оголошено ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.