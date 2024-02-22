ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян попередили про підйом води у Дніпрі та назвали причину

Четвер 22 лютого 2024 18:20
UA EN RU
Киян попередили про підйом води у Дніпрі та назвали причину Фото: Киян попередили про підйом води у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві з 22 по 27 лютого можливі різкі коливання рівнів води. Водночас аварійні підтоплення не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Рівень води може підійматись через скиди води з Київського водосховища у Дніпро. Водночас коливання рівнів досягатиме відміток початкового затоплення заплавних територій.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не очікується. Органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, існують розроблені плани та напрацювання організації робіт по запобіганню та ліквідації наслідків метеорологічних надзвичайних ситуацій", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра у Києві та області очікується мінлива хмарність та без опадів. Повітря в столиці вдень прогріється до +10.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні