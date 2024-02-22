Киян попередили про підйом води у Дніпрі та назвали причину

У Києві з 22 по 27 лютого можливі різкі коливання рівнів води. Водночас аварійні підтоплення не очікуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Аварійних підтоплень по місту Києву не очікується. Органи управління та сил цивільного захисту міста готові до виникнення потенційних надзвичайних ситуацій, існують розроблені плани та напрацювання організації робіт по запобіганню та ліквідації наслідків метеорологічних надзвичайних ситуацій", - пише пресслужба.

Рівень води може підійматись через скиди води з Київського водосховища у Дніпро. Водночас коливання рівнів досягатиме відміток початкового затоплення заплавних територій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра у Києві та області очікується мінлива хмарність та без опадів. Повітря в столиці вдень прогріється до +10.

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