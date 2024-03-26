Желтый и оранжевый уровни опасности: в Черниговской области возможно затопление дорог

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС,

"26 - 28 марта на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах", - отмечают чрезвычайники.

В связи с этим в ГСЧС объявили I уровень опасности - желтый.

Как информируют в ведомстве, на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы.

Возможно нарушение транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Сожа и Днепра в Черниговском районе. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.