Желтый и оранжевый уровни опасности: в Черниговской области возможно затопление дорог
На реках Черниговской области удерживаются высокие уровни воды. Из-за данных сложных условий возможно затопление дорог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС,
"26 - 28 марта на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах", - отмечают чрезвычайники.
В связи с этим в ГСЧС объявили I уровень опасности - желтый.
Как информируют в ведомстве, на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы.
Возможно нарушение транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Сожа и Днепра в Черниговском районе. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.
Поднятие уровня воды в Днепре
Напомним, также уровень воды в Днепре снова поднялся в пределах Киева. Но аварийные подтопления в столице пока не фиксируются.
В преддверии киевлян сообщили об этом.
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