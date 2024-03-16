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У Києві піднявся рівень води у Дніпрі: чи є загроза підтоплення будинків

Київ, Субота 16 березня 2024 14:05
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У Києві піднявся рівень води у Дніпрі: чи є загроза підтоплення будинків Ілюстративне фото: у Києві піднявся рівень води у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Рівень води у Дніпрі у межах Києва знову піднявся. Але аварійних підтоплень у столиці поки не фіксується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Станом на 16 березня рівень води зафіксований на відмітці 601 см, температура води - 3,9 градусів. За останній тиждень рівень піднявся на 60 см, спостерігається значне коливання води протягом доби.

Причиною підняття рівня є збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Встановлений перший (жовтий) рівень загрози у Києві. За прогнозами синоптиків, щонайменше до 19 березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток.

"Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Паводок у Києві

Нагадаємо, минулого року навесні у Києві фіксували сильний паводок. Частина території на лівому березі столиці була підтоплена. Зокрема, йдеться про Гідропарк.

У Києві були підтоплені приватні будинки, гаражі, пляжі тощо. Ситуація стабілізувалася до кінця травня.

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