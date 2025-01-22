Жовтий рівень небезпеки. Мешканців Києва попередили про суттєву негоду

Синоптики попереджають мешканців Києва та гостей столиці про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 22 січня в Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про сильний туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 метрів.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.
Зазначається також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Прогноз УкрГМЦ на 22 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:
Водночас пішоходів закликають:
Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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