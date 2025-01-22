Жовтий рівень небезпеки. Мешканців Києва попередили про суттєву негоду

На що чекати киянам і гостям столиці найближчим часом

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 22 січня в Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про сильний туман, за якого видимість може бути на рівні 200-500 метрів.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

Зазначається також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз УкрГМЦ на 22 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Водночас пішоходів закликають:

бути уважними;

одягати світловідбивні елементи - флікери (аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби).

Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)