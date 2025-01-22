В Україні відзначають День соборності: як виникло свято та чим воно важливе

День соборності України відзначають щороку 22 січня. До повномасштабного вторгнення РФ у цей день традиційно проводили масові патріотичні заходи та утворювали символічні ланцюги єдності.

РБК-Україна розповідає, як виникло це свято, що воно символізує та чим важливе для кожного українця.

Як виник День соборності України та чим він важливий

Соборність України - це духовне й фізичне єднання (цілісність) всіх територій, які історично належали нашому народові, недоторканність кордонів держави та самоідентичність кожного громадянина.

Українські землі були розділені між різними імперіями з кінця XVIII століття, тому кожна свідома людина мріяла про власну об'єднану, вільну, суверенну, демократичну та правову державу.

Уривок із політичного маніфесту, 1891 р. (інфографіка: uinp.gov.ua)

22 січня в Україні згадують дві рівнозначні за вагою події нашої історії:

проголошення незалежності Української Народної Республіки;

проголошення Акту Злуки українських земель.

Саме 22 січня 1918 року українська незалежність була проголошена (вперше у XX столітті) IV Універсалом Української Центральної Ради.

Вже за рік - 22 січня 1919 року - на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія - об'єднання в одну державу:

Української Народної Республіки (УНР, яка пережила війну з більшовиками й державний переворот);

Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР, яка боролась із Польщею).

Проголошення об'єднання УНР і ЗУНР, 22 січня 1919 р. (інфографіка: uinp.gov.ua)

Попри те, що реалізувати Акт Злуки через подальшу війну з "білими" та "червоними" росіянами повноцінно не вдалося, ідея цілісності української нації в українській політичній думці вже ніколи не ставилася під сумнів.

Акт Злуки залишався символом віри та ідейним імперативом боротьби за незалежну, соборну державу.

Отже, події, що стались 22 січня:

стали основоположними для українського державотворення;

повністю руйнують твердження російської пропаганди, буцімто "Україну створив Ленін і більшовики" або ж "українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році".

Універсал Директорії УНР, 22 січня 1919 р. (інфографіка: uinp.gov.ua)

Тим часом ідея соборності України стала ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у XX столітті.

За часів радянського тоталітарного режиму проголошення незалежності УНР і День соборності України не відзначалися (хоча пам'ять про ці події зберігали мешканці західних земель та українська політична еміграція в країнах Західної Європи та США).

Перше по-справжньому масштабне відзначення Дня соборності в Україні відбулося 22 січня 1939 року в Хусті (тоді до столиці Карпатської України з'їхались понад 30 тисяч осіб).

Уривок з наказу ОУН, виданого до 22 січня 1946 р. (інфографіка: uinp.gov.ua)

21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення злуки УНР та ЗУНР українська патріотична громадськість утворила перший "живий ланцюг" єднання - від Івано-Франківська до Києва (на той час Україна ще входила до складу СРСР).

За різними підрахунками, взятись за руки в той день, аби з'єднати різні регіони нашої країни, могли до 3 мільйонів людей.

Цей "живий ланцюг" проходив через Львів Рівне й Житомир і став одним із наймасштабніших у світовій історії (його довжина перевищувала 770 км).

"Живий ланцюг" до Дня соборності України (інфографіка: uinp.gov.ua)

Відтоді до Дня соборності України громадяни традиційно створюють менші, більш локальні ланцюги єдності. Приміром у Києві люди найчастіше з'єднують правий та лівий береги Дніпра, беручись за руки на мості імені Патона.

У 2021 році на тлі пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) дехто почав навіть влаштовувати символічні ланцюги єдності онлайн.

Тим часом офіційне свято - День соборності України - було встановлене указом президента (Леоніда Кучми) №42 "Про День соборності України" від 21 січня 1999 року.