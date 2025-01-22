Желтый уровень опасности. Жителей Киева предупредили о существенной непогоде

Чего ждать киевлянам и гостям столицы в ближайшее время

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 22 января в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления.

Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

Отмечается также, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Прогноз УкрГМЦ на 22 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке - включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В то же время пешеходов призывают:

быть внимательными;

одевать светоотражающие элементы - фликеры (чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток).

Публикация КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)