Желтый уровень опасности. Жителей Киева предупредили о существенной непогоде

Синоптики предупреждают жителей Киева и гостей столицы об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 22 января в Киеве ожидаются опасные метеорологические явления.
Речь идет о сильном тумане, при котором видимость может быть на уровне 200-500 метров.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
Отмечается также, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Прогноз УкрГМЦ на 22 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:
В то же время пешеходов призывают:
Публикация КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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