Чому в Україні зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу: що кажуть у Мінприроди

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook.

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Чому зими в Україні суттєво змінились

У Мінприроди розповіли, що 19 січня відзначався День снігу - свято, яке започаткували любителі зимових видів спорту.

"Але останніми десятиліттями зимові розваги стали важкодоступними, адже сніг тепер - у дефіциті. І справа не лише в тому, що ніде кататися на лижах чи санчатах. Сніговий покрив має величезне значення для всіх екосистем", - зауважили у відомстві.

Українцям нагадали, що зими останніх років в Україні значно змінилися.

"Якщо раніше зима була сезоном морозів та хуртовин, то зараз погода часто нагадує пізню осінь чи ранню весну. Тепла погода, відсутність тривалих морозів і температурні рекорди стали звичним явищем. Головна причина - глобальне потепління", - наголосили у міністерстві.

Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська розповіла, що Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами.

"За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі", - наголосила вона.

Експерт додала, що Україна випереджає навіть Європу.

"Швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961-2023 роках становила 0,41 градуса за десять років, а в Європі - 0,34 градуса", - уточнила вона й додала, що основне потепління відбувається насамперед у зимовий період.

Коли починається кліматична зима

Краковська розповіла, що кліматична зима в Україні розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0°C і стабільно тримається на цьому рівні.

"Ще чверть століття тому вона наступала практично за календарем. А тепер, через глобальне потепління, зими, можна сказати, немає", - зауважила науковець.

Вона додала, що, згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві кліматична зима не фіксувалася впродовж останніх трьох років: 2022, 2023 та 2024.

"У ці роки середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0 градусів за Цельсієм", - уточнила кліматолог.

За її словами, зараз для України характерні коливання температури у зимовий період: від +5 до -5 градусів.

"Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру - і це теж прояви зміни клімату", - додала спеціаліст.

Вона зазначила, що через глобальне потепління клімат став "розхитаним" і непередбачуваним, а відхилення від норм значно збільшуються.

"Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики", - пояснила науковець.

Чим і для кого небезпечний дефіцит снігу

Виходячи з погодних умов останніх років, стабільний сніговий покрив в Україні формується рідко та тримається недовго.

Проте снігова подушка відіграє величезне значення в багатьох екосистемах.

Перш за все, сніг є важливим джерелом вологи в ґрунті. Його відсутність призводить до зменшення запасів води, що негативно впливає на ріст рослин і врожайність сільськогосподарських культур. Сніг також поповнює підземні водоносні шари.

Крім того, сніг захищає рослини від морозів. Якщо настає сильне похолодання, а снігу немає, це може призвести до промерзання ґрунту та пошкодження кореневої системи рослин.

Це стосується як сільськогосподарських культур, так і дикорослих рослин. Так, наприклад, у Карпатах дефіцит снігу може негативно вплинути на ялинові ліси, які є важливою частиною екосистеми регіону.

За словами експертів, снігова подушка має також величезне значення для тварин нашого регіону.

"Багато видів тварин, птахів та комах використовують його як укриття. Наприклад, зайці еволюційно маскуються від хижаків в білий колір, а тепер відсутність снігу робить їх більш вразливими", - пояснили у Мінприроди.

Тим часом тварини, які впадають у зимову сплячку, через теплу погоду та відсутність снігової ковдри мають проблеми зі сном (не висипаються, наприклад, борсуки, ведмеді, їжаки тощо).

Українцям нагадали також, що сніговий покрив запобігає ерозії ґрунту, утримуючи його від вивітрювання та вимивання. А ось відсутність снігу посилює ерозійні процеси, що негативно впливає на родючість ґрунтів.

Також тепла зима призводить до того, що сніг тане швидко та нерівномірно, що збільшує ризик паводків навесні.

Насамкінець дефіцит снігу негативно впливає на різні галузі економіки України.

"Зокрема, знижується врожайність багатьох сільськогосподарських культур. Адже без снігу рослини часто вимерзають, а в ґрунті бракує вологи. Страждає зимовий туризм, який є важливим джерелом доходу для гірських регіонів", - пояснили у міністерстві.

Отже, сніг має величезне значення. Тому необхідно берегти клімат - хоча б для того, щоб бути взимку зі снігом.