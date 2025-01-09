Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода

Синоптики попереджають мешканців деяких регіонів України про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз УкрГМЦ на 10 січня для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура вночі - від 1 до 6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів за Цельсієм.

По території Київської області та Києва також буде хмарно з проясненнями:

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 10 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Вдень у західних та північних областях прогнозують від 4 до 9 градусів вище нуля. На решті території - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.

Температура вночі - від 1 до 6 градусів тепла. На північному сході країни - місцями від 0 до 2 градусів морозу.

Вітер - південний, із переходом на західний, 7-12 м/с (у західних областях - пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с).

На решті території України - без істотних опадів.

На заході країни очікується дощ із мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах - значні опади.

Дощ прогнозують у західних (вдень - і в північних), Вінницькій та Черкаській областях.

В цілому впродовж доби 10 січня в Україні буде хмарно, з проясненнями.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю (10 січня) у деяких регіонах нашої країни на громадян чекають небезпечні та стихійні метеорологічні явища:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Карпатах зійшла снігова лавина.

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