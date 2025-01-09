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Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода

Четвер 09 січня 2025 14:44
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Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода Деякі області України "накриє" негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців деяких регіонів України про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Про які саме метеорологічні явища йдеться

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у п'ятницю (10 січня) у деяких регіонах нашої країни на громадян чекають небезпечні та стихійні метеорологічні явища:

  • значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу - на Закарпатті та у Карпатах
  • пориви вітру 15-20 м/с - у західних областях
  • пориви вітру 25-30 м/с - на високогір'ї Карпат

"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негодаЖовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

В цілому впродовж доби 10 січня в Україні буде хмарно, з проясненнями.

Дощ прогнозують у західних (вдень - і в північних), Вінницькій та Черкаській областях.

На заході країни очікується дощ із мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах - значні опади.

На решті території України - без істотних опадів.

Вітер - південний, із переходом на західний, 7-12 м/с (у західних областях - пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с).

Температура вночі - від 1 до 6 градусів тепла. На північному сході країни - місцями від 0 до 2 градусів морозу.

Вдень у західних та північних областях прогнозують від 4 до 9 градусів вище нуля. На решті території - від 8 до 13 градусів за Цельсієм.

У Криму вночі 4-9°C, вдень 11-16°C.

Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода

Прогноз погоди від УкрГМЦ на 10 січня (карта: facebook.com/UkrHMC)

По території Київської області та Києва також буде хмарно з проясненнями:

  • вночі - без істотних опадів
  • вдень - дощ

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі - від 1 до 6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів за Цельсієм.

У Києві вночі 2-4°C тепла, вдень 7-9°C.

Жовтий рівень небезпеки. На деякі регіони України насувається суттєва негода

Прогноз УкрГМЦ на 10 січня для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Карпатах зійшла снігова лавина.

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