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Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода

Четверг 09 января 2025 14:44
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Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода Некоторые области Украины "накроет" непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей некоторых регионов Украины об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

О каких именно метеорологических явлениях идет речь

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу (10 января) в некоторых регионах нашей страны граждан ждут опасные и стихийные метеорологические явления:

  • значительные осадки в виде дождя и мокрого снега - на Закарпатье и в Карпатах
  • порывы ветра 15-20 м/с - в западных областях
  • порывы ветра 25-30 м/с - на высокогорье Карпат

"I уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогодаЖелтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

В целом в течение суток 10 января в Украине будет облачно, с прояснениями.

Дождь прогнозируют в западных (днем - и в северных), Винницкой и Черкасской областях.

На западе страны ожидается дождь с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах - значительные осадки.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Ветер - южный, с переходом на западный, 7-12 м/с (в западных областях - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с).

Температура ночью - от 1 до 6 градусов тепла. На северо-востоке страны - местами от 0 до 2 градусов мороза.

Днем в западных и северных областях прогнозируют от 4 до 9 градусов выше нуля. На остальной территории - от 8 до 13 градусов по Цельсию.

В Крыму ночью 4-9°C, днем 11-16°C.

Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 10 января (карта: facebook.com/UkrHMC)

По территории Киевской области и Киева также будет облачно с прояснениями:

  • ночью - без существенных осадков
  • днем - дождь

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью - от 1 до 6 градусов тепла, днем 4-9 градусов по Цельсию.

В Киеве ночью 2-4°C тепла, днем 7-9°C.

Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода

Прогноз УкрГМЦ на 10 января для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Карпатах сошла снежная лавина.

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