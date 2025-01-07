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У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Вівторок 07 січня 2025 16:46
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У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо У Карпатах оголошено лавинну небезпеку (фото: Markiian Lyseiko/Ukrinform/Future Publishing via GettyImages)
Автор: Ірина Костенко

У понеділок, 6 січня, з однієї з гір в Українських Карпатах зійшла снігова лавина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що відомо про снігову лавину в Карпатах

В Укргідрометцентрі розповіли, що за даними сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), з однієї з гір у Карпатах зійшла лавина.

Згідно з донесенням УкрГМЦ про сходження снігових лавин, при обстеженні лавинних осередків було виявлено "сходження лавини хуртовинного снігу зі східного схилу гори Брецкул об'ємом 1 280 кубічних метрів".

Дата сходження - 6 січня (між 15-16 годинами дня за київським часом).

"Жертв та збитків не виявлено", - уточнили спеціалісти.

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Публікація УкрГМЦ щодо сходження лавини (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook застерегло громадян щодо лавинної небезпеки у горах.

"Рятувальники застерігають бути обережними й не вирушати у гори в період лавинної небезпеки", - додали у прес-службі ДСНС.

Крім того, українцям радять:

  • ніколи не вирушати в гори поодинці
  • перед походом - обов'язково ознайомитись із прогнозом погоди
  • у разі штормового попередження - скасувати похід
  • перед тим як їхати чи йти - уважно оглядати схили
  • не підходити близько до краю снігового покриву
  • у разі сходження лавини - намагатись утекти вбік

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомоУ Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Допис рятувальників (скриншот: facebook.com/dsns.if)

У ДСНС підготували також інфографіку для громадян із низкою покрокових рекомендацій - як врятувати своє життя у разі сходження лавини:

  • якомога швидше відійти зі шляху лавини
  • викинути важке спорядження (крім рятувального спорядження)
  • викинути до гори рукавичку чи палицю (щоб у разі потрапляння під лавину для рятувальників був орієнтир)
  • якщо вас накрило снігом - зробити простір для дихання (в ідеалі - за допомогою лопатки)

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Порятунок у разі сходження лавини (інфографіка: facebook.com/dsns.if)

Насамкінець рятувальники оприлюднили перелік найнеобхіднішого спорядження:

  • лавинний рюкзак
  • лавинний датчик
  • лавинний щуп
  • лопатка
  • шолом

У Карпатах зійшла снігова лавина: що відомо

Найнеобхідніше спорядження (інфографіка: facebook.com/dsns.if)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм.

Читайте також, що відомо про кліматичний прогноз на 2025 рік - чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки та чого чекати українцям.

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