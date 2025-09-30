UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Жовтень починається з холоду і дощів: де завтра очікувати +6

Фото: синоптики дали прогноз на 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Україна зустріне жовтень холодом, дощами та сильним вітром. Опади прогнозуються 1 жовтня майже по всій країні, крім окремих регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

"Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною", - розповіла синоптик.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, 1 жовтня максимальна температура повітря вдень становитиме +6…+10 градусів, лише на півдні країни очікують +11…+16 градусів.

Невеликий, але рвучкий вітер додаватиме відчуття холоду. Дощі прогнозують практично повсюди, окрім Волині, Рівненщини, а також північних районів Київщини та Чернігівщини, де опади можуть обмежитися.

Погода у Києві

У столиці буде хмарно, вдень +8…+10 градусів, дощ очікується ближче до вечора. Синоптик попередила про вологу і похмуру погоду на більшій частині країни.

Як зазначила Діденко, така погода є типовим початком жовтня для України, хоча перший день місяця відчуватиметься холодним та дощовим.

Негода в Україні 30 вересня

Через укладення погодних умов в останній день вересня були знеструмлені населені пункти у двох областях - Тернопільській та Одеській.

Також сьогодні сильна злива паралізувала Одесу. Вулиці затопило, а електротранспорт тимчасово змінив свої маршрути або був скасований.

На 30 вересня синоптики оголосили в Одесі штормове попередження

Погода в Україні