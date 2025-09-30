RU

Октябрь начинается с холода и дождей: где завтра ожидать +6

Фото: синоптики дали прогноз на 1 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина встретит октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Осадки прогнозируются 1 октября почти по всей стране, кроме отдельных регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", - рассказала синоптик.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, 1 октября максимальная температура воздуха днем составит +6...+10 градусов, только на юге страны ожидают +11...+16 градусов.

Небольшой, но порывистый ветер будет добавлять ощущение холода. Дожди прогнозируют практически повсеместно, кроме Волыни, Ровенской области, а также северных районов Киевской и Черниговской областей, где осадки могут ограничиться.

Погода в Киеве

В столице будет облачно, днем +8...+10 градусов, дождь ожидается ближе к вечеру. Синоптик предупредила о влажной и пасмурной погоде на большей части страны.

Как отметила Диденко, такая погода является типичным началом октября для Украины, хотя первый день месяца будет ощущаться холодным и дождливым.

 

Непогода в Украине 30 сентября

Из-за заключения погодных условий в последний день сентября были обесточены населенные пункты в двух областях - Тернопольской и Одесской.

Также сегодня сильный ливень парализовал Одессу. Улицы затопило, а электротранспорт временно изменил свои маршруты или был отменен.

На 30 сентября синоптики объявили в Одессе штормовое предупреждение

