Октябрь начинается с холода и дождей: где завтра ожидать +6

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", - рассказала синоптик.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, 1 октября максимальная температура воздуха днем составит +6...+10 градусов, только на юге страны ожидают +11...+16 градусов.

Небольшой, но порывистый ветер будет добавлять ощущение холода. Дожди прогнозируют практически повсеместно, кроме Волыни, Ровенской области, а также северных районов Киевской и Черниговской областей, где осадки могут ограничиться.

Погода в Киеве

В столице будет облачно, днем +8...+10 градусов, дождь ожидается ближе к вечеру. Синоптик предупредила о влажной и пасмурной погоде на большей части страны.

Как отметила Диденко, такая погода является типичным началом октября для Украины, хотя первый день месяца будет ощущаться холодным и дождливым.