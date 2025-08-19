UA

Покарання за спілкування російською: скандал в жіночій Прем'єр-лізі

Анастасія Романюк (фото: ПФК Львів)
Автор: Катерина Урсатій

Під час матчу жіночої Прем’єр-Ліги України між "Колосом" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці через спілкування російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт у соцмережі Threads.

Інцидент на полі

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь "Сістерс", проте увага глядачів була прикута до епізоду у другому таймі.

Арбітриня анастасія Романюк зробила офіційне попередження одеської команди Ірині Майбородіній за неспортивну поведінку, після чого у ситуацію втрутився тренер гостей Денис Колчин.

Романюк пояснила, чому попередила підопічну Колчина, а також розповіла, що попросила футболістку спілкуватися українською мовою, адже це чемпіонат України.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - зазначила арбітриня.

Фани і навіть гравчиня з одеської команди аплодували судді.

Реакція гравців і фанів

Після попередження Майбородіна та інші футболістки одеської команди аплодували Романюк, визнаючи коректність її дій. Водночас реакція вболівальників у соцмережах виявилася неоднозначною. Дехто висловлював підтримку арбітрині:

"Нарешті... Я навіть не знаю як віддячити пані арбітру Анастасії, за таку національно свідому позицію. Надіюсь це не просто виняток із правил", - написав вболівальник.

"Красуня, треба й собі таку практику під час арбітражу взяти на озброєння", - додав інший фанат.

Інші ж користувачі ставилися критично.

"Ви вже зовсім за***ли? Де в правилах є пункт про мову спілкування? Треба подати апеляцію та скаргу на суддю Анастасіню", - зазначив фан.

За що в футболі показують жовту картку

Жовта картка - стандартна дисциплінарна міра у футболі, яку арбітри показують за різні порушення правил, серед яких:

  • навмисна гра рукою (крім випадків "фолу останньої надії")
  • затягування часу
  • зрив небезпечної атаки суперника
  • удари до свистка або після нього
  • груба гра (якщо порушення не вважається дуже грубим)
  • неспортивна поведінка, включно з відмовою дотримуватись правил
  • суперечка з суддею (за винятком капітанів команд, які можуть уточнити рішення)
  • симуляція
  • вихід в гру без дозволу судді.

У випадку Майбородіної попередження було застосоване саме за неспортивну поведінку, адже вона відмовилася реагувати на зауваження судді, і продовжила спілкування російською мовою під час матчу, що в контексті чемпіонату України розцінюється як порушення регламенту.

