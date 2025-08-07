Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА: як виглядає нова таблиця
ФІФА представила новий список національних жіночих збірних. Національна команда України покращила своє становище у світовому рейтингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних з футболу
У свіжому оновленні, опублікованому 7 липня, українська команда піднялася з 35-го на 34-е місце.
"Синьо-жовті" не набрала нових очок, однак піднялася в таблиці завдяки втратам конкуренток.
Зокрема, Сербія, яка йшла на одну сходинку вище, опустилася вниз після товариських матчів проти Росії та Ісландії, через що втратила 11.53 бала.
Наразі в активі "синьо-жовтих" - 1633.46 бала. До 33-го місця, яке наразі посідає Нова Зеландія, залишається 23 очки.
Попереднє оновлення відбулося в червні 2025 року, коли українки втратили одну позицію попри успішний виступ у Лізі націй.
Тоді команда виграла свою групу, здобувши три перемоги та одну нічию, і забезпечила собі підвищення до дивізіону "А" у наступному сезоні.
Зміни у світовому топ-10
У першій десятці рейтингу відбулися помітні зміни. Лідерство перейшло до збірної Іспанії, яка завдяки результативному виступу на жіночому Євро піднялася на одну сходинку.
На другій позиції тепер перебувають США, а третє місце посіла Швеція, яка додала одразу три пункти після виходу до чвертьфіналу, де поступилася Англії в серії пенальті.
Серед найбільших змін у топ-10 - падіння Бразилії на три рядки через втрату 28.01 бала та прорив Франції, яка додала чотири позиції й тепер шоста.
Топ-10 рейтингу жіночих збірних ФІФА:
-
Іспанія - 2066.79 (+1)
-
США - 2065.06 (−1)
-
Швеція - 2025.26 (+3)
-
Англія - 2022.64 (+1)
-
Німеччина - 2011.56 (−2)
-
Франція - 1988.68 (+4)
-
Бразилія - 1976.30 (−3)
-
Японія - 1971.05 (−2)
-
Канада - 1967.83 (−1)
-
Північна Корея - 1944.22 (−1)
...
-
Нова Зеландія - 1656.46
-
Україна - 1633.46
-
Сербія - 1633.33 (−1)
-
Нігерія - 1630.83
-
В’єтнам - 1616.52
Раніше ми писали про топ-10 претендентів на нагороду "Золотий м’яч"-2025.
Також читайте, як чоловіча збірна України зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.