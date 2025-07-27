Англія виграла Євро з футболу: як закінчився фінал з Іспанією

Збірна Англії вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи з футболу серед жінок. У фінальному матчі Євро-2025, який відбувся 27 липня, англійки здолали Іспанію в серії пенальті з рахунком 3:1 після нічиєї 1:1 в основний і додатковий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Як розвивався фінал

Іспанки першими відкрили рахунок: на 25-й хвилині захисниця Она Батльє Паскуаль навісила з правого флангу, а Маріона Кальдентей головою відправила м’яч у сітку - 1:0.

Англія відповіла аналогічним голом у другому таймі: Хлоя Келлі зліва навісила на Алессію Руссо, яка виграла повітряну дуель і зрівняла - 1:1 на 57-й хвилині.

Упродовж додаткового часу обидві команди створили небезпечні моменти, однак рахунок залишився незмінним - долю чемпіонства вирішили пенальті.

Драма пенальті та зміна правил

Першою пробивала англійка Бетані Мід - її гол скасували через подвійний дотик до м’яча. Арбітри дозволили перебити удар, адже нещодавно правило "двох дотиків" було скориговано.

Попри інцидент, англійки впевнено провели серію пенальті й перемогли 3:1. Ключовою героїнею стала голкіперка Англії Ганна Гемптон, яка відбила три поспіль удари іспанок.

Що означає ця перемога

Англія захистила титул чемпіонок Європи, здобутий у 2022 році. Це лише другий випадок в історії, коли жіноча збірна зуміла двічі поспіль виграти Євро - раніше це вдавалось лише Німеччині (1995-2013).

Саріна Віґман, головна тренерка англійок, стала першою в історії, хто виграв три жіночі Євро - у 2017-му з Нідерландами та у 2022 і 2025 роках з Англією.

Шлях до фіналу

Іспанія пройшла Євро-2025 без поразок у групі (перемоги над Португалією, Бельгією, Італією), у плейоф вибила Швейцарію (2:0) та Німеччину (1:0 у додатковий час).

Англія ж розпочала турнір з поразки від Франції (1:2), але вийшла до плейоф з другого місця, а далі здолала Швецію по пенальті та Італію (2:1 у додатковий час).