Наказание за общение на русском: скандал в женской Премьер-Лиге

Во время матча женской Премьер-Лиги Украины между "Колосом" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке из-за общения на русском языке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в соцсети Threads.
Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Систерс", однако внимание зрителей было приковано к эпизоду во втором тайме.
Арбитр Анастасия Романюк сделала официальное предупреждение одесской команды Ирине Майбородиной за неспортивное поведение, после чего в ситуацию вмешался тренер гостей Денис Колчин.
Романюк объяснила, почему предупредила подопечную Колчина, а также рассказала, что попросила футболистку общаться на украинском языке, ведь это чемпионат Украины.
"На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат - Украины", - отметила арбитр.
Фаны и даже игрок из одесской команды аплодировали судье.
После предупреждения Майбородина и другие футболистки одесской команды аплодировали Романюк, признавая корректность ее действий. В то же время реакция болельщиков в соцсетях оказалась неоднозначной. Некоторые выражали поддержку арбитру:
"Наконец-то... Я даже не знаю как отблагодарить госпожу арбитра Анастасию, за такую национально сознательную позицию. Надеюсь это не просто исключение из правил", - написал болельщик.
"Красавица, надо и себе такую практику во время арбитража взять на вооружение", - добавил другой фанат.
Другие же пользователи относились критически.
"Вы уже совсем за***ли? Где в правилах есть пункт о языке общения? Надо подать апелляцию и жалобу на судью Анастасиню", - отметил фан.
Желтая карточка - стандартная дисциплинарная мера в футболе, которую арбитры показывают за различные нарушения правил, среди которых:
В случае Майбородиной предупреждение было применено именно за неспортивное поведение, ведь она отказалась реагировать на замечания судьи, и продолжила общение на русском языке во время матча, что в контексте чемпионата Украины расценивается как нарушение регламента.
