Партизани розкрили, як українці з ТОТ у лавах армії РФ уникають штурмів

Як розповів агент, який діє у складі Дніпровської флотилії російських військ, наприкінці червня один з примусово мобілізованих мешканців Херсонщини навмисно поранив іншого військовослужбовця - також українця, призваного з окупованої території.

Такі дії є способом уникнути участі у штурмах позицій Сил оборони України.

"Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему", - повідомили партизани.

У русі "АТЕШ" наголосили, що підтримують будь-які форми саботажу, які дозволяють зберегти життя українців.

"Якщо ви служите в армії РФ, стріляйте собі в ногу, ламайте техніку, симулюйте хворобу. Так ви врятуєте собі життя та допоможете Україні", - йдеться у зверненні.