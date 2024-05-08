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Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига на гідроциклі, - Плетенчук

Херсонська область , Середа 08 травня 2024 17:02
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Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига на гідроциклі, - Плетенчук Фото: начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти не полишають спроб знову захопити острів Нестрига у Херсонській області. Цього разу для штурму загарбники застосували гідроцикл, однак були знищені українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни - ред.) вже гідроцикл застосували, Це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше", - розповів Плетенчук.

За його словами, не виключено, що окупанти будуть повторювати та посилювати ці спроби, збільшуючи кількість техніки, яка буде застосовуватися для штурмів.

"Тому, що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", - додав Плетенчук.

Звільнення острова Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ повернули під свій контроль острів Нестрига у Херсонській області.

Водночас російські війська не полишають спроб знову захопити острів, штурмуючи позиції українських військ. Однак усі штурми окупантів були безуспішними.

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