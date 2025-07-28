Жестокое сопротивление: мобилизованные с Херсонщины калечат себя, чтобы не идти в бой

Во временно оккупированной Херсонской области мобилизованные в ряды РФ украинцы калечат себя, чтобы избежать участия в штурмах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Как рассказал агент, действующий в составе Днепровской флотилии российских войск, в конце июня один из принудительно мобилизованных жителей Херсонщины намеренно ранил другого военнослужащего - также украинца, призванного с оккупированной территории.
Такие действия являются способом избежать участия в штурмах позиций Сил обороны Украины.
"Оккупанты заставляют местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему", - сообщили партизаны.
В движении "АТЕШ" подчеркнули, что поддерживают любые формы саботажа, которые позволяют сохранить жизнь украинцев.
"Если вы служите в армии РФ, стреляйте себе в ногу, ломайте технику, симулируйте болезнь. Так вы спасете себе жизнь и поможете Украине", - говорится в обращении.
В период с начала октября по ноябрь 2022 года Вооруженные Силы Украины осуществили мощное контрнаступление на Херсонском направлении. За этот период украинские войска освободили более 60 населенных пунктов на правом берегу Днепра (всего примерно 1381 квадратных километров)
9 ноября 2022 года только за один день были освобождены 12 населенных пунктов, среди которых Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Безграничное и Калиновское.
11 ноября украинские войска вступили в город Херсон после того, как российские оккупанты отступили на левый берег, взорвав Антоновский мост на рассвете того же дня.
В то же время российские войска не оставляют попыток снова захватить правобережье Херсонской области, штурмуя позиции украинских войск.
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