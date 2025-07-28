Жестокое сопротивление: мобилизованные с Херсонщины калечат себя, чтобы не идти в бой

Как рассказал агент, действующий в составе Днепровской флотилии российских войск, в конце июня один из принудительно мобилизованных жителей Херсонщины намеренно ранил другого военнослужащего - также украинца, призванного с оккупированной территории.

Такие действия являются способом избежать участия в штурмах позиций Сил обороны Украины.

"Оккупанты заставляют местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему", - сообщили партизаны.

В движении "АТЕШ" подчеркнули, что поддерживают любые формы саботажа, которые позволяют сохранить жизнь украинцев.

"Если вы служите в армии РФ, стреляйте себе в ногу, ломайте технику, симулируйте болезнь. Так вы спасете себе жизнь и поможете Украине", - говорится в обращении.