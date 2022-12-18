Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу, - ГУР

Після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького виданню BILD.

"Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Вони вважають ці регіони територією Росії і хочуть продовжувати їх повну окупацію", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що російські Збройні сили та найманці ПВК "Вангер" зосередили свої удари передусім навколо міста Бахмут, незважаючи на величезні втрати.

За його словами, вони роблять це з трьох причин.

"По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, - атакувати міста Краматорськ та Слов'янськ із півдня. І по-третє, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нема чого продемонструвати", - підкреслив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР стверджує, що війна в Україні сильно виснажила російську армію. Крім великих втрат серед особового складу, через санкції в Росії відсутні і більше не виробляються багато комплектуючих для деяких видів озброєння. Окрім сучасних бойових танків, це торкнеться в першу чергу авіації, балістичних і крилатих ракет. Навіть угоди з іранським режимом не змогли цього компенсувати.

"Ми знаємо про домовленості між Іраном і Росією, особливо щодо безпілотників-камікадзе, а тепер також і щодо балістичних ракет. Іран, побоюючись санкцій Заходу, відкладатиме постачання ракет якомога довше", - зазначив він.