Як проходили штурми у Херсонській області восени 2022 року: розповідь 128 бригади

Бійці 128 бригади брали активну участь у боях за звільнення Херсонської області восени 2022 року. Захисники розповіли, як проходили штурми.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Річниця свободи. Як Україна поверталася до Херсона: хроніка унікальної операції".

З перших днів повномасштабного вторгнення бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади були на Запорізькому напрямку. Восени минулого року їх перекинули у Херсонську область, де на той момент розпочинався контрнаступ.

"Штурмів було дуже багато, не думаю, що хоча б один був схожий на інший. Але загалом вони проводились за класичними канонами військової справи", - згадує прес-офіцер 128-ї бригади Ярослав Галас.

За його словами, штурми готувалися дуже ретельно. Спочатку працювала аеророзвідка, вивчалися ворожі позиції, кожен знав, на яку точку заходити, звідки має підійти допомога і на що чекати від противника.

"Перед самим штурмом йшла потужна артпідготовка у кілька етапів. Працювала причіпна та самохідна артилерія, були задіяні вертольоти, в останню чергу висувалась піхота на броні. У багатьох випадках була підтримка танків", - розповів речник.

Галас згадує, що війська так званих "ЛНР/ДНР" були найменш боєздатними, швидко відступали. Своєю чергою російська армія сильно огризалася. За його словами, сам факт просування та звільнення територій надихав захисників, багато хто входив в азарт, тому, навіть отримавши легкі поранення, намагалися якнайшвидше повертатися у стрій.

Просування було стрімким, звільнення деяких сіл було без великих боїв. Росіяни залишали багато техніки.

"Один із наших штурмовиків казав, що ніколи не забуде, як вони заходили в село на бронетехніці, а маленькі діти зустрічали визволителів на колінах. Ця картина дуже сильно мотивувала, і бійці на власні очі бачили, що означає звільняти українську землю", - додав прес-офіцер.

Удар по 128-ій бригаді

Нагадаємо, що 3 листопада у Запорізькій області російські загарбники завдали ракетного удару по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Бійців зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії у цей момент туди пролетіла ворожа ракета.

Трагедія забрала життя 19 бійців, десятки військових отримали поранення. Правоохоронці вже займаються перевіркою всіх обставин.

Всі подробиці трагедії з військовими 128-ої бригади - можна дізнатися за посиланням.

Визволення Херсона

Рік тому українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Детальніше про те, як наші війська поверталися до Херсона та чому унікальну операцію складно повторити - читайте у матеріалі РБК-Україна.