Жорсткі заборони у маркуванні: що має бути вказано на упаковці дитячого харчування

Дитяче харчування має відповідати особливим вимогам безпеки та містити додаткову інформацію для батьків. Перед покупкою варто уважно перевіряти маркування, адже саме воно допомагає зрозуміти, чи підходить товар дитині за віком та потребами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Головне: Вік та інструкції: На упаковці обов'язково має бути вказаний вік дитини, особливі харчові потреби та детальна інструкція з приготування.

На упаковці обов'язково має бути вказаний вік дитини, особливі харчові потреби та детальна інструкція з приготування. Детальний склад: Виробник зобов'язаний розписувати вміст вітамінів, мінералів, холіну, карнітину та відсоток добової потреби, яку вони покривають.

Виробник зобов'язаний розписувати вміст вітамінів, мінералів, холіну, карнітину та відсоток добової потреби, яку вони покривають. Заборонені слова: На дитячих сумішах суворо заборонено писати слова "адаптований", "материнський", "гуманізований" чи їхні похідні.

На дитячих сумішах суворо заборонено писати слова "адаптований", "материнський", "гуманізований" чи їхні похідні. Нагадування про ГВ: Маркування будь-якого дитячого харчування має містити інформацію про переваги грудного вигодовування.

Маркування будь-якого дитячого харчування має містити інформацію про переваги грудного вигодовування. Перевірка продукції: Усі вимоги регулюються профільним законом, а перевірити легальність сумішей на ринку можна через реєстр на сайті Держпродспоживслужби.

Яка інформація обов'язково має бути на упаковці

У Держпродспоживслужбі нагадали, що окрім стандартної інформації про харчовий продукт, виробники дитячого харчування зобов'язані зазначати низку додаткових даних. Зокрема, поруч із назвою продукту має бути вказаний вік дитини, з якого дозволено його вживання.

Також на упаковці повинна міститися інформація про особливі харчові потреби, функціональні стани або захворювання, за яких рекомендовано вживати продукт.

Крім того, виробник зобов'язаний надати детальні інструкції щодо приготування та використання харчування, а також попередження про можливі ризики для здоров'я дитини у разі неправильного приготування чи зберігання.

Які дані про склад повинні бути зазначені

Особливу увагу батькам радять звертати на інформацію про поживну цінність. Для дитячого харчування вона повинна бути більш детальною, ніж для звичайних продуктів. На етикетці має зазначатися кількість вітамінів, мінеральних речовин, а також холіну, інозитолу та карнітину.

Також виробники повинні вказувати, який відсоток добової потреби дитини покривають ці поживні речовини.

Окремо на упаковці має міститися інформація про переваги грудного вигодовування.

Які написи заборонені

У Держпродспоживслужбі звернули увагу, що маркування та реклама дитячих сумішей мають певні обмеження.

Зокрема, на упаковці не можна використовувати слова "гуманізований", "материнський", "адаптований", а також будь-які похідні чи однокореневі слова будь-якою мовою.

Такі вимоги стосуються як початкових сумішей для немовлят, так і сумішей для подальшого годування.

Де перевірити інформацію про продукцію

У відомстві нагадали, що повний перелік обов'язкової інформації для дитячого харчування визначений статтею 6-1 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Також Держпродспоживслужба закликала виробників та постачальників не забувати про обов'язок повідомляти про намір введення дитячого харчування в обіг.

Перелік таких повідомлень публікується на офіційному сайті відомства.