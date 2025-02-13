Яке дитяче харчування не можна купувати: більше хімії, ніж в енергетиках
Батьки все частіше стикаються з проблемою небезпечного дитячого харчування, яке містить шкідливі добавки, барвники та підсолоджувачі у великих дозах. Батькам варто уважно вивчати склад дитячого харчування, адже не всі продукти, що продаються як "корисні", насправді такими є.
Які саме продукти з позначками "для дітей" краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Які дитячі продукти не є корисними?
Деякі продукти для малюків за складом нагадують енергетичні напої, адже містять занадто багато цукру, ароматизаторів і навіть кофеїну.
Йогурти та сирки з синтетичними барвниками
Такі продукти часто містять E102, E110, E129, які можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.
Розчинні каші з великою кількістю цукру
Всі підсолоджені дитячі каші інколи містять до 20 грамів цукру на порцію, що перевищує добову норму для малюків. Це справжні "цукрові бомби".
Соки та нектари з підсолоджувачами
Деякі напої замість натурального соку містять ароматизатори, підсолоджувачі та кислоти, що шкодять зубам і травленню. Попри рекламу, від свіжих фруктів там не залишається майже нічого.
Дитячі батончики з глюкозно-фруктозним сиропом
Цей компонент підвищує ризик розвитку ожиріння та діабету.
Швидкі сніданки та гранола
Звісно, діти їх люблять, але такі швидкі перекуси інколи містять більше консервантів і цукру, ніж корисних злаків.
Як правильно обирати безпечне харчування?
- Не забувайте, чим коротший список інгредієнтів, тим краще для продукту.
- Уникайте штучних барвників, консервантів і ароматизаторів.
- Обирайте продукти без доданого цукру та підсолоджувачів.
- Купуйте харчування з натуральним складом і мінімальною обробкою.
Раніше ми писали, які ковбаси, які краще не купувати, бо вони кишать добавками.
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В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, Wikipedia, Instagram-сторінка дієтолога Людмили Матюшинець.
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