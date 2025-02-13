Яке дитяче харчування не можна купувати: більше хімії, ніж в енергетиках

Батьки все частіше стикаються з проблемою небезпечного дитячого харчування, яке містить шкідливі добавки, барвники та підсолоджувачі у великих дозах. Батькам варто уважно вивчати склад дитячого харчування, адже не всі продукти, що продаються як "корисні", насправді такими є.

Які саме продукти з позначками "для дітей" краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які дитячі продукти не є корисними?

Деякі продукти для малюків за складом нагадують енергетичні напої, адже містять занадто багато цукру, ароматизаторів і навіть кофеїну.

Йогурти та сирки з синтетичними барвниками

Такі продукти часто містять E102, E110, E129, які можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.

Розчинні каші з великою кількістю цукру

Всі підсолоджені дитячі каші інколи містять до 20 грамів цукру на порцію, що перевищує добову норму для малюків. Це справжні "цукрові бомби".

Соки та нектари з підсолоджувачами

Деякі напої замість натурального соку містять ароматизатори, підсолоджувачі та кислоти, що шкодять зубам і травленню. Попри рекламу, від свіжих фруктів там не залишається майже нічого.

Дитячі батончики з глюкозно-фруктозним сиропом

Цей компонент підвищує ризик розвитку ожиріння та діабету.

Швидкі сніданки та гранола

Звісно, діти їх люблять, але такі швидкі перекуси інколи містять більше консервантів і цукру, ніж корисних злаків.

Як правильно обирати безпечне харчування?