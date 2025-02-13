ua en ru
Чт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Яке дитяче харчування не можна купувати: більше хімії, ніж в енергетиках

Четвер 13 лютого 2025 13:35
UA EN RU
Яке дитяче харчування не можна купувати: більше хімії, ніж в енергетиках Фото: Яке дитяче харчування краще не купувати (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Батьки все частіше стикаються з проблемою небезпечного дитячого харчування, яке містить шкідливі добавки, барвники та підсолоджувачі у великих дозах. Батькам варто уважно вивчати склад дитячого харчування, адже не всі продукти, що продаються як "корисні", насправді такими є.

Які саме продукти з позначками "для дітей" краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які дитячі продукти не є корисними?

Деякі продукти для малюків за складом нагадують енергетичні напої, адже містять занадто багато цукру, ароматизаторів і навіть кофеїну.

Йогурти та сирки з синтетичними барвниками

Такі продукти часто містять E102, E110, E129, які можуть викликати алергічні реакції та гіперактивність у дітей.

Розчинні каші з великою кількістю цукру

Всі підсолоджені дитячі каші інколи містять до 20 грамів цукру на порцію, що перевищує добову норму для малюків. Це справжні "цукрові бомби".

Соки та нектари з підсолоджувачами

Деякі напої замість натурального соку містять ароматизатори, підсолоджувачі та кислоти, що шкодять зубам і травленню. Попри рекламу, від свіжих фруктів там не залишається майже нічого.

Дитячі батончики з глюкозно-фруктозним сиропом

Цей компонент підвищує ризик розвитку ожиріння та діабету.

Швидкі сніданки та гранола

Звісно, діти їх люблять, але такі швидкі перекуси інколи містять більше консервантів і цукру, ніж корисних злаків.

Як правильно обирати безпечне харчування?

  • Не забувайте, чим коротший список інгредієнтів, тим краще для продукту.
  • Уникайте штучних барвників, консервантів і ароматизаторів.
  • Обирайте продукти без доданого цукру та підсолоджувачів.
  • Купуйте харчування з натуральним складом і мінімальною обробкою.

Раніше ми писали, які ковбаси, які краще не купувати, бо вони кишать добавками.

Також вам буде цікаво дізнатися, в якій молочці найбільше всього "хімії".

В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, Wikipedia, Instagram-сторінка дієтолога Людмили Матюшинець.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Діти Здоров'я
NEWS
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна