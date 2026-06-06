Жесткие запреты в маркировке: что должно быть указано на упаковке детского питания

Детское питание должно отвечать особым требованиям безопасности и содержать дополнительную информацию для родителей. Перед покупкой стоит внимательно проверять маркировку, ведь именно она помогает понять, подходит ли товар ребенку по возрасту и потребностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Возраст и инструкции: На упаковке обязательно должен быть указан возраст ребенка, особые пищевые потребности и подробная инструкция по приготовлению.

На упаковке обязательно должен быть указан возраст ребенка, особые пищевые потребности и подробная инструкция по приготовлению. Детальный состав: Производитель обязан расписывать содержание витаминов, минералов, холина, карнитина и процент суточной потребности, которую они покрывают.

Производитель обязан расписывать содержание витаминов, минералов, холина, карнитина и процент суточной потребности, которую они покрывают. Запрещенные слова: На детских смесях строго запрещено писать слова "адаптированный", "материнский", "гуманизированный" или их производные.

На детских смесях строго запрещено писать слова "адаптированный", "материнский", "гуманизированный" или их производные. Напоминание о ГВ: Маркировка любого детского питания должна содержать информацию о преимуществах грудного вскармливания.

Маркировка любого детского питания должна содержать информацию о преимуществах грудного вскармливания. Проверка продукции: Все требования регулируются профильным законом, а проверить легальность смесей на рынке можно через реестр на сайте Госпродпотребслужбы.

Какая информация обязательно должна быть на упаковке

В Госпродпотребслужбе напомнили, что кроме стандартной информации о пищевом продукте, производители детского питания обязаны указывать ряд дополнительных данных. В частности, рядом с названием продукта должен быть указан возраст ребенка, с которого разрешено его употребление.

Также на упаковке должна содержаться информация об особых пищевых потребностях, функциональных состояниях или заболеваниях, при которых рекомендуется употреблять продукт.

Кроме того, производитель обязан предоставить подробные инструкции по приготовлению и использованию питания, а также предупреждение о возможных рисках для здоровья ребенка в случае неправильного приготовления или хранения.

Какие данные о составе должны быть указаны

Особое внимание родителям советуют обращать на информацию о питательной ценности. Для детского питания она должна быть более детальной, чем для обычных продуктов. На этикетке должно указываться количество витаминов, минеральных веществ, а также холина, инозитола и карнитина.

Также производители должны указывать, какой процент суточной потребности ребенка покрывают эти питательные вещества.

Отдельно на упаковке должна содержаться информация о преимуществах грудного вскармливания.

Какие надписи запрещены

В Госпродпотребслужбе обратили внимание, что маркировка и реклама детских смесей имеют определенные ограничения.

В частности, на упаковке нельзя использовать слова "гуманизированный", "материнский", "адаптированный", а также любые производные или однокоренные слова на любом языке.

Такие требования касаются как начальных смесей для младенцев, так и смесей для дальнейшего кормления.

Где проверить информацию о продукции

В ведомстве напомнили, что полный перечень обязательной информации для детского питания определен статьей 6-1 Закона Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".

Также Госпродпотребслужба призвала производителей и поставщиков не забывать об обязанности сообщать о намерении введения детского питания в оборот.

Перечень таких сообщений публикуется на официальном сайте ведомства.