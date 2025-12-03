ua en ru
Жодного не втрачено. СБУ спростувала заяву Румунії про дрон Sea Baby

Україна, Середа 03 грудня 2025 21:27
UA EN RU
Жодного не втрачено. СБУ спростувала заяву Румунії про дрон Sea Baby Ілюстративне фото: СБУ відповіла на заяву Румунії щодо знищення дрона Sea Baby (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

У Службі безпеки України заявили, що жодного дрона Sea Baby в Чорному морі не втрачено, всі вони продовжують виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби СБУ.

"Усі морські безпілотні апарати Служби безпеки України "Sea Baby", які задіяні у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено", - йдеться у заяві.

В СБУ наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ.

"Жодна з безпілотних систем СБУ "Sea Baby" не заходила до територіальних вод Румунії. Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів", - повідомила пресслужба СБУ.

Нагадаємо, в Міноборони Румунії повідомили, що "нейтралізували" український морський дрон Sea Baby, який дрейфував в акваторії Чорного моря.

Зазначається, що за 66 кілометрів від міста Констанца в акваторії Чорного моря помітили невідомий об'єкт. Після аналізу військові водолази встановили, що це був морський безпілотник типу Sea Baby.

Зазначимо, минулого тижня джерела РБК-Україна повідомили, що в акваторії Чорного моря були атаковані танкери російського "тіньового флоту" Kairo і Virat.

За даними співрозмовників, для удару по танкерах використовувалися модернізовані морські дрони Sea Baby.

