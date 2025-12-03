ua en ru
Ни один не потерян. СБУ опровергла заявление Румынии о дроне Sea Baby

Украина, Среда 03 декабря 2025 21:27
Ни один не потерян. СБУ опровергла заявление Румынии о дроне Sea Baby Иллюстративное фото: СБУ ответила на заявление Румынии об уничтожении дрона Sea Baby (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

В Службе безопасности Украины заявили, что ни один дрон Sea Baby в Черном море не потерян, все они продолжают выполнять боевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

"Все морские беспилотные аппараты Службы безопасности Украины "Sea Baby", которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", - говорится в заявлении.

В СБУ отметили, что операции осуществляются в пределах определенных районов и направлены на поражение исключительно законных целей РФ.

"Ни одна из беспилотных систем СБУ "Sea Baby" не заходила в территориальные воды Румынии. Украина неуклонно придерживается норм международного права, не нарушает международных границ и с уважением относится к своим партнерам", - сообщила пресс-служба СБУ.

Напомним, в Минобороны Румынии сообщили, что "нейтрализовали" украинский морской дрон Sea Baby, который дрейфовал в акватории Черного моря.

Отмечается, что в 66 километрах от города Констанца в акватории Черного моря заметили неизвестный объект. После анализа военные водолазы установили, что это был морской беспилотник типа Sea Baby.

Отметим, на прошлой неделе источники РБК-Украина сообщили, что в акватории Черного моря были атакованы танкеры российского "теневого флота" Kairo и Virat.

По данным собеседников, для удара по танкерам использовались модернизированные морские дроны Sea Baby.

