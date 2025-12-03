Ни один не потерян. СБУ опровергла заявление Румынии о дроне Sea Baby

В Службе безопасности Украины заявили, что ни один дрон Sea Baby в Черном море не потерян, все они продолжают выполнять боевые задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

"Все морские беспилотные аппараты Службы безопасности Украины "Sea Baby", которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", - говорится в заявлении.

В СБУ отметили, что операции осуществляются в пределах определенных районов и направлены на поражение исключительно законных целей РФ.

"Ни одна из беспилотных систем СБУ "Sea Baby" не заходила в территориальные воды Румынии. Украина неуклонно придерживается норм международного права, не нарушает международных границ и с уважением относится к своим партнерам", - сообщила пресс-служба СБУ.