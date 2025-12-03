Румунські військові знищили український дрон Sea Baby у Чорному морі
Військові водолази Румунії "нейтралізували" український морський дрон Sea Baby, який дрейфував в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як зазначили в Міноборони, приблизно за 36 морських миль (близько 66 кілометрів) від міста Констанца в акваторії Чорного моря помітили невідомий об'єкт. Після аналізу військові водолази встановили, що це був морський безпілотник типу Sea Baby.
"Група втручання отримала схвалення на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський дрон був знищений контрольованим підривом", - додали у відомстві.
У Міноборони вважають, що український дрон становив небезпеку для судноплавства в Чорному морі.
У відомстві додали, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Військово-морські сили Румунії постійно контролюють зону морської та річкової відповідальності.
Атака на російські танкери
Нагадаємо, тільки минулого тижня джерела РБК-Україна повідомили, що в акваторії Чорного моря були атаковані танкери російського "тіньового флоту" Kairo і Virat.
За даними співрозмовників, для удару по танкерах використовувалися модернізовані морські дрони Sea Baby.
Згідно з відео, які з'явилися в мережі, танкери зазнали критичних пошкоджень і не могли плисти далі.
Після такого удару президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сталася чергова ескалація війни Росії проти України. За його словами, конфлікт тепер загрожує навігаційній безпеці в Чорному морі.
Він вважає, що такі атаки "не можна виправдати".