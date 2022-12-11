Жодних закликів до евакуації. В Одеській ОВА роз'яснили заяву про ремонт електромереж до 2-3 місяців

"Сьогодні ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні", - вказав спікер.

Водночас Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

"Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України", - пояснив речник обласної військової адміністрації.

Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.