Жодних закликів до евакуації. В Одеській ОВА роз'яснили заяву про ремонт електромереж до 2-3 місяців

Відновлення електропостачання в Одесі та області може тривати 2-3 місяці. Мовиться про повне повернення високовольтних мереж і відповідного технічного обладнання до штатного режиму роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Сьогодні ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні", - вказав спікер.
Водночас Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.
"Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України", - пояснив речник обласної військової адміністрації.
Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.
До слова, президент Володимир Зеленський поінформував про те, що без світла залишаються понад 1,5 мільйона людей.
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