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Никаких призывов к эвакуации. В Одесской ОВА разъяснили заявление о ремонте электросетей до 2-3 месяцев

Фото: В Одесской ОВА разъяснили положение о том, что ремонт электросетей может занять 2-3 месяца (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Восстановление электроснабжения в Одессе и области может занять 2-3 месяца. Речь идет о полном возвращении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования к штатному режиму работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Сегодня ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни", - указал спикер.

В то же время Братчук подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

"Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Facebook, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины", - пояснил спикер областной военной администрации.

Кроме этого, чиновник рассказал, что соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы граждани будут проинформированы дополнительно.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал о том, что без света остаются более 1,5 миллиона человек.

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