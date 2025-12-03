UA

Жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде: Зеленський заспокоїв союзників

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над залученням фінансової підтримки. Він також наголосив, що не буде жодних внутрішніх підстав для нестабільності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в Telegram.

"Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", - зазначив президент.

Він також подякував усім народним депутатам, які підтримали бюджет на наступний рік. Зеленський назвав це "важливим сигналом стійкості" України та стабільного фінансового забезпечення потреб у 2026 році.

"Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів", - підкреслив президент України.

Прийняття держбюджету на 2026 рік

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Свої голоси "за" за прийняття документа у другому читанні та в цілому віддали 257 народних депутатів.

Бюджет зберіг головні пріоритети, визначені під час подання проєкту:

  • доходи - 2 трлн 918 млрд гривень
  • видатки - 4 трлн 781 млрд гривень

Зазначимо, проєкт держбюджету України на наступний рік був схвалений урядом та поданий до парламенту у вересні.

31 жовтня 2025 року Рада підтримала документ у першому читанні за основу. Після цього Кабінет міністрів доопрацював його з урахуванням рекомендацій профільного Комітету ВРУ.

За Бюджетним кодексом Верховна Рада повинна була ухвалити держбюджет у другому читанні до 20 листопада. Прийняття в цілому мало відбутись не пізніше 1 грудня 2025 року (конституційна вимога для набрання чинності з 1 січня).

