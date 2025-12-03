RU

Никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет: Зеленский успокоил союзников

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

"Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет", - отметил президент.

Он также поблагодарил всех народных депутатов, которые поддержали бюджет на следующий год. Зеленский назвал это "важным сигналом устойчивости" Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей в 2026 году.

"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов", - подчеркнул президент Украины.

 

Принятие госбюджета на 2026 год

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Свои голоса "за" за принятие документа во втором чтении и в целом отдали 257 народных депутатов.

Бюджет сохранил главные приоритеты, определенные при подаче проекта:

  • доходы - 2 трлн 918 млрд гривен
  • расходы - 4 трлн 781 млрд гривен

Отметим, проект госбюджета Украины на следующий год был одобрен правительством и подан в парламент в сентябре.

31 октября 2025 года Рада поддержала документ в первом чтении за основу. После этого Кабинет министров доработал его с учетом рекомендаций профильного Комитета ВРУ.

По Бюджетному кодексу Верховная Рада должна была принять госбюджет во втором чтении до 20 ноября. Принятие в целом должно было состояться не позднее 1 декабря 2025 года (конституционное требование для вступления в силу с 1 января).

