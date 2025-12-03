Никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет: Зеленский успокоил союзников

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

"Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет", - отметил президент. Он также поблагодарил всех народных депутатов, которые поддержали бюджет на следующий год. Зеленский назвал это "важным сигналом устойчивости" Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей в 2026 году. "Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов", - подчеркнул президент Украины.

