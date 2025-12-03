ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет: Зеленский успокоил союзников

Украина, Среда 03 декабря 2025 16:26
UA EN RU
Никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет: Зеленский успокоил союзников Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

"Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет", - отметил президент.

Он также поблагодарил всех народных депутатов, которые поддержали бюджет на следующий год. Зеленский назвал это "важным сигналом устойчивости" Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей в 2026 году.

"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов", - подчеркнул президент Украины.

Принятие госбюджета на 2026 год

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Свои голоса "за" за принятие документа во втором чтении и в целом отдали 257 народных депутатов.

Бюджет сохранил главные приоритеты, определенные при подаче проекта:

  • доходы - 2 трлн 918 млрд гривен
  • расходы - 4 трлн 781 млрд гривен

Отметим, проект госбюджета Украины на следующий год был одобрен правительством и подан в парламент в сентябре.

31 октября 2025 года Рада поддержала документ в первом чтении за основу. После этого Кабинет министров доработал его с учетом рекомендаций профильного Комитета ВРУ.

По Бюджетному кодексу Верховная Рада должна была принять госбюджет во втором чтении до 20 ноября. Принятие в целом должно было состояться не позднее 1 декабря 2025 года (конституционное требование для вступления в силу с 1 января).

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Финансы Госбюджет
Новости
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев