Никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет: Зеленский успокоил союзников
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.
"Работаем и с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины. Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет", - отметил президент.
Он также поблагодарил всех народных депутатов, которые поддержали бюджет на следующий год. Зеленский назвал это "важным сигналом устойчивости" Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей в 2026 году.
"Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов", - подчеркнул президент Украины.
Принятие госбюджета на 2026 год
Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Свои голоса "за" за принятие документа во втором чтении и в целом отдали 257 народных депутатов.
Бюджет сохранил главные приоритеты, определенные при подаче проекта:
- доходы - 2 трлн 918 млрд гривен
- расходы - 4 трлн 781 млрд гривен
Отметим, проект госбюджета Украины на следующий год был одобрен правительством и подан в парламент в сентябре.
31 октября 2025 года Рада поддержала документ в первом чтении за основу. После этого Кабинет министров доработал его с учетом рекомендаций профильного Комитета ВРУ.
По Бюджетному кодексу Верховная Рада должна была принять госбюджет во втором чтении до 20 ноября. Принятие в целом должно было состояться не позднее 1 декабря 2025 года (конституционное требование для вступления в силу с 1 января).
