Жодних угод: Трамп пояснив, що означає "безумовна капітуляція" Ірану

Позиція Трампа щодо капітуляції

Американський лідер пояснив, що бачить два сценарії завершення конфлікту. Перший - це офіційне визнання поразки Тегераном, другий - фактичне нищення військового потенціалу режиму.

"Безумовна капітуляція може полягати в тому, що іранці оголосять про це. Але це також може статися, коли вони більше не зможуть воювати, бо їм не буде з ким або з чим воювати", - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що не планує підписувати жодних проміжних угод, окрім повної здачі позицій нинішньою владою Ірану. Після цього, за словами Трампа, США допоможуть країні відновитися під керівництвом "прийнятних лідерів".

Пріоритети Білого дому

У Білому домі розшифрували термін "безумовна капітуляція" як досягнення стану, за якого Іран перестане бути загрозою для США та їхніх союзників у регіоні.

Пріоритетними цілями є ліквідація флоту, ракетних арсеналів та недопущення появи ядерної зброї.

"Угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції! Іран матиме велике майбутнє. Зробіть Іран знову великим (MIGA!)", - зазначив Трамп у своїй соцмережі.

Водночас у Держдепартаменті зауважують, що наразі жодного прямого діалогу з Тегераном не ведеться, оскільки переговори на цьому етапі вважаються передчасними та шкідливими для військових цілей.

Стан бойових дій

Наразі триває сьомий день масованих ударів США та Ізраїлю по території Ірану.

За даними командування Центком, інтенсивність іранських атак ракетами знизилася на 90% від початку операції.